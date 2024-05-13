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سوق السعودية

"بروج للتأمين" تتحول للربحية بـ3.8 مليون ريال في الربع الأول

مع تحقيق فائض في نتيجة خدمات التأمين

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة بروج للتأمين التعاوني للربحية في الربع الأول من العام الجاري بـ 3.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر بقيمة 17.84 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 29.45% إلى 105.77 مليون ريال مقابل 81.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، نتيجة ارتفاع إجمالي الأقساط المكتسبة بمبلغ 17.22 مليون ريال تقريبا وبنسبة زيادة قدرها 19.83%. وذلك على الرغم من الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 31.22 ريال وذلك بانخفاض قدره 22.29%.

وعزت تحقيق صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري إلى الفائض في نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 2.42 مليون ريال مقابل عجز قدره 21.46 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 24.07 مليون ريال تقريبا وبنسبة زيادة قدرها 29.46%، بجانب ارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 2.39 مليون ريال وبنسبة زيادة 61.79% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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