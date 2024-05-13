"دريك آند سكل" بدبي تجمع أكثر من 450 مليون درهم في اكتتاب زيادة رأس المال

دقيقتان للقراءة

قالت شركة "دريك آند سكل إنترناشونال بدبي" اليوم الاثنين، إنها جمعت ما يزيد على 450 مليون درهم في اكتتاب زيادة رأس المال بتغطية نسبتها 150% من متطلبات رأس المال المستهدف بما يساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن رأس المال الجديد للشركة سيصبح بحدود 2.887 مليار درهم موزعة على 2.887 مليار سهم.

ووفقاً للبيان، فإن من شأن نجاح عملية الاكتتاب دعم خطة إعادة هيكلة "دريك آند سكل إنترناشيونال" والعمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد في قطاع الإنشاءات، "وكالة أنباء العالم العربي".

وتم الاكتتاب في رأس المال الجديد الذي جرى في الفترة من 25 أبريل/نيسان إلى 10 مايو أيار بسعر إصدار 25 فلسا للسهم بخصم 75 فلسا عن القيمة الاسمية، وسيتم تسجيل الخصم كاحتياطي سالب في الميزانية.

وبحسب البيان، تستهدف الشركة إعادة سهمها للتداول في سوق دبي المالي في 20 من مايو/أيار الحالي بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وبعد إتمام الإجراءات المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية والرقابية.

وقال شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة في البيان "نجاح عملية الاكتتاب سوف يمكن الشركة من استعادة موقعها في أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى حول العالم. إن الطريق أمامنا لا يزال طويلا، ولكننا عازمون جميعاً على استعادة المكانة الراسخة التي تتمتع بها دريك آند سكل في قطاع الإنشاءات حيث يشهد السوق العقاري في المنطقة وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً".