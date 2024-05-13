"سيرا للتعليم" المصرية تسمح لشركة تابعة لـ"PIF" بإجراء الفحص النافي للجهالة

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أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" اليوم الاثنين، أن مجلس إدارتها وافق على التعاون مع شركتي سوشيال إمباكت كابيتال والسعودية المصرية للاستثمار حتى يتسنى لهم القيام بالفحص النافي للجهالة تمهيدا للاستحواذ على ما يصل إلى كامل أسهم الشركة.

كانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أعلنت عزمها تقديم عرض شراء إجباري من خلال شركة سوشيال إمباكت كابيتال المالكة لحصة 51.21% من سيرا للتعليم للاستحواذ على ما لا يقل عن 75% وبحد أقصى 100% من أسهم سيرا.

"سوشيال إمباكت" توقع اتفاق مشروط للاستثمار في "سيرا للتعليم" مع "SEIC"

وقالت القاهرة للاستثمار في بيان لبورصة مصر إن المجلس وافق أيضا على تعيين شركة بيكر تلي للاستثمارات المالية كمستشار مالي مستقل لتقديم تقرير عن القيمة العادلة لسعر السهم، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت سيرا قالت إن عرض الاستحواذ سيتم بسعر 14 جنيها للسهم وأن العرض يتضمن شطب قيد أسهمها اختيارا من البورصة بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.