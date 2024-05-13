اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
البورصة المصرية
البورصة المصرية
استحواذ

"سيرا للتعليم" المصرية تسمح لشركة تابعة لـ"PIF" بإجراء الفحص النافي للجهالة

أكدت أن عرض الاستحواذ سيتم بسعر 14 جنيها للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" اليوم الاثنين، أن مجلس إدارتها وافق على التعاون مع شركتي سوشيال إمباكت كابيتال والسعودية المصرية للاستثمار حتى يتسنى لهم القيام بالفحص النافي للجهالة تمهيدا للاستحواذ على ما يصل إلى كامل أسهم الشركة.

كانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أعلنت عزمها تقديم عرض شراء إجباري من خلال شركة سوشيال إمباكت كابيتال المالكة لحصة 51.21% من سيرا للتعليم للاستحواذ على ما لا يقل عن 75% وبحد أقصى 100% من أسهم سيرا.

"سوشيال إمباكت" توقع اتفاق مشروط للاستثمار في "سيرا للتعليم" مع "SEIC"

وقالت القاهرة للاستثمار في بيان لبورصة مصر إن المجلس وافق أيضا على تعيين شركة بيكر تلي للاستثمارات المالية كمستشار مالي مستقل لتقديم تقرير عن القيمة العادلة لسعر السهم، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

السيسي يتحدث عن تحديات الدولار التي تواجه مصر اقتصاد اقتصاد مصر السيسي يتحدث عن تحديات الدولار التي تواجه مصر

كانت سيرا قالت إن عرض الاستحواذ سيتم بسعر 14 جنيها للسهم وأن العرض يتضمن شطب قيد أسهمها اختيارا من البورصة بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط