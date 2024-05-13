"S&P": نمو القروض يعزز أداء أكبر 5 بنوك خليجية في الربع الأول من 2024

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قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن نمو القروض عزز أداء أكبر 5 بنوك بالخليج في الربع الأول من 2024 بعد أن سجلت نموا 7.5% في المتوسط في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي دعم فيه هذا النمو وأسعار الفائدة المرتفعة أرباح تلك البنوك.

وأضافت المؤسسة التابعة لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه من بين أكبر 5 بنوك في الخليج، سجل البنك الأهلي السعودي، الذي يقرض بكثافة المشروعات المدعومة حكوميا، أكبر معدل للزيادة في أحجام القروض بنسبة 10.53% بحسب بيانات ستاندرد آند بورز.

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وكشفت البيانات أن بنك أبوظبي الأول وبنك قطر الوطني سجلا زيادة في أحجام القروض بلغت 7.45% و7.11% على الترتيب، بينما سجل مصرف الراجحي ارتفاعا 5.67%، وسجل بنك الإمارات دبي الوطني زيادة 6.725% في القروض ما يزيد بكثير عن معدل نمو القروض البالغ 1.4% المسجل في نفس الفترة قبل عام.

وأضافت ستاندرد أن البنوك حققت أيضا ارتفاعا في صافي الدخل من الفائدة، وهو الفارق بين الفائدة المدفوعة على الودائع والفائدة المحصلة من القروض، مع مواصلة الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وسجل بنك قطر الوطني صافي دخل من الفائدة بقيمة 2.22 مليار دولار بزيادة 21% على أساس سنوي من 1.98 مليار دولار قبل عام. كما ارتفع صافي دخل الفائدة لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 2.02 مليار دولار من 1.96 مليار دولار قبل عام.

وحقق بنك أبوظبي الأول والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي صافي دخل من الفائدة بقيمة 1.32 مليار دولار و1.84 مليار دولار و1.51 مليار دولار على الترتيب.

ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار الأميركي، وبالتالي فإن البنوك المركزية في المنطقة عادة ما تتماشى مع أسعار الفائدة القياسية التي يضعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وقالت المذكرة إنه بينما كانت التوقعات متفائلة في بداية العام بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية، فإن التضخم في الولايات المتحدة ازداد صلابة لذلك تتوقع الأسواق المزيد من الإرجاء لدورة التيسير النقدي خلال العام.

وفي أوائل مايو/أيار، أبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها في 23 عاما قرب 5.25% إلى 5.5%. وحذا البنك المركزي في الإمارات وقطر حذوه.

وقالت المذكرة إن تقريرا صادرا عن ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينجز في أواخر يناير/كانون الثاني أظهر أن معظم بنوك الخليج ستحقق أداء قويا على صعيد الربحية ونمو الائتمان في 2024 بيد أنها قد تسجل تراجعا طفيفا مقارنة بالمستويات المسجلة في 2023. وأضاف أنه من المرجح أن تظل البنوك تتمتع برأسمال قوي ومخصصات جيدة.

وأضافت المذكرة أن بنك الإمارات دبي الوطني حقق صافي دخل يعادل 1.82 مليار دولار وهو دخل فصلي قياسي للبنك والأكبر في عينة البنوك التي شملها التحليل. وذكرت أن الأداء المالي للبنك يرجع إلى نمو كبير في الميزانية العمومية للبنك إذ أن إجمالي قاعدة الأصول زاد أيضا إلى مستوى قياسي. ونما إجمالي القروض 5% مسجلا أفضل أداء فصلي على الإطلاق في إقراض التجزئة.

وقالت المذكرة إن مصرف الراجحي ربح 1.17 مليار دولار في الربع الأول بينما حقق البنك الأهلي السعودي 1.34 مليار دولار. أما بنك قطر الوطني، الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد حقق 1.14 مليار دولار بينما سجل بنك أبوظبي الأول أرباحا بقيمة 1.13 مليار دولار.