20 مايو.. "جرير للتسويق" توزع 19% أرباحا نقدية عن الربع الأول 2024
228 مليون ريال إجمالي التوزيعات المقررة
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قرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، توزيع أرباح نقدية بنسبة 19% من القيمة الاسمية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 20242.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 228 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 1.2 مليار سهم وحصة السهم 0.19 ريال.
وذكرت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 20 مايو 2024، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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