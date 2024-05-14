أرباح "العربية للطيران" الفصلية تتراجع 22% إلى 265 مليون درهم

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة العربية للطيران 22% إلى 265 مليون درهم مقارنة بصافي ربح نحو 342 مليون درهم في الربع المماثل من 2023. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 288 مليون درهم.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 1.54 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الماضي.

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 4.4 مليون مسافر في الربع الأول عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 13% مقارنةً بـ 3.9 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي، بينما بلغ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 نسبة مرتفعة بلغت 85%.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات 18% إلى 1.2 مليار درهم.