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علي بابا

أرباح "علي بابا" الفصلية تتراجع 86% إلى 456 مليون دولار

الإيرادات تفوقت على التوقعات

دبي - العربية.نت
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تراجعت أرباح شركة علي بابا بنسبة 86% إلى 3.3 مليار يوان (456.4 مليون دولار) خلال الربع الأول 2024 فيما تفوقت الإيرادات على التوقعات.

وتكتسب النتائج أهمية في ظل خسارة "علي بابا" حصة سوقية لمنافستيها الصينيتين: "PDD" و"Douyin" المملوكة لبايت دانس الشركة الأم لتيك توك.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في صفقات التجارة الإلكترونية في الصين من 13% في السنوات الـ5 الماضية إلى 8-9% في السنتين القادمتين، والكثير من هذا النمو ستستحوذ عليه "PDD" and "Douyin".

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ولمواجهة ذلك قامت "علي بابا" بالاستثمار بشكل كبير في سوقيها الداخلية والعالمية في مجال التجارة الإلكترونية.

وتأتي أهمية نتائج اليوم ليفهم المستثمرون إذا بدأت هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها وما إذا كانت الشركة ستستعيد حصة سوقية.

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