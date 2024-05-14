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شركة فوري
شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية
البورصة المصرية

أرباح "فوري" المصرية تقفز 149% إلى 307 ملايين جنيه في الربع الأول

أشارت إلى ارتفاع قيمة المدفوعات 69.4% إلى 116.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة فوري المصرية للدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية، اليوم الثلاثاء، أن صافي ربحها المعدل زاد 149% على أساس سنوي إلى 307 ملايين جنيه في الربع الأول من العام الجاري بفضل تحسن نمو الإيرادات وكذلك هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر إن الإيرادات زادت 60.9% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار جنيه، مما يشير إلى أداء قوي لمختلف القطاعات الرئيسية وفي ضوء جهودها لتنويع باقة خدماتها فضلا عن "نجاح التدابير التي اتخذتها لخفض هيكل التكاليف".

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وأضافت فوري أن إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية البديلة ارتفعت بمعدل سنوي 27.8%، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها القطاع منذ فترة الربع الثاني من عام 2020، وذلك بفضل مواصلة الشركة التوسع بشبكة التجار وزيادة عدد نقاط البيع، مع زيادة المشاركة مع العملاء والتجار لتعزيز نشاط نقاط البيع الحالي، وكذلك الزيادة في متوسط قيمة المدفوعات نتيجة زيادة الأسعار ببعض القطاعات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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لكنها قالت إن مساهمة القطاع في إجمالي الإيرادات تراجعت إلى 32.6% خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 41.1% خلال العام الماضي، حيث تمكنت مصادر الإيرادات الأخرى من تسجيل مؤشرات قوية.

وأضافت فوري أن خطوط أعمالها شهدت توسعا، إذ نمت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية بمعدل سنوي 80.2%، وكذلك إيرادات قطاع الخدمات المالية بمعدل سنوي 101.3%، وارتفعت إيرادات قطاعي التكنولوجيا وحلول سلاسل الإمداد والتوريد بنسب سنوية 91.3%، و70.4% على التوالي خلال نفس الفترة.

كما زادت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 111.1% لتبلغ 506.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل نجاح الشركة في زيادة مصادر الإيرادات وتعزيز التكامل بين باقة خدماتها مع خفض التكاليف التشغيلية.

وأشارت فوري إلى ارتفاع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي 69.4% إلى 116.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، في ضوء التزام الشركة بتوسيع باقة خدماتها لتلبية مختلف احتياجات المستخدمين في شتى أنحاء البلاد.

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