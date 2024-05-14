ارتفاع أرباح "إعمار للتطوير" الفصلية 22% إلى 1.3 مليار درهم

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أعلنت شركة إعمار للتطوير بدبي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها الصافية العائدة إلى مالكيها 22% إلى 1.29 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.05 مليار درهم في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت إعمار للتطوير التي تمتلك إعمار العقارية حصة الأغلبية فيها إن إجمالي الإيرادات ارتفع 48% على أساس سنوي إلى 3.5 مليار درهم في الربع الأول مقابل 2.37 مليار درهم قبل عام.

وأوضحت الشركة أن مبيعاتها زادت 50% إلى 12.9 مليار درهم في تلك الفترة مقابل 8.6 مليار درهم قبل عام، وعزت ذلك إلى إطلاق ناجح لعدد من المشاريع العقارية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت إلى أن مبيعاتها المتراكمة وصلت إلى 65.7 مليار درهم وسيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

ووفقا للبيان، أطلقت إعمار للتطوير عشرة مشاريع ضمن عدد من مخططاتها الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2024.

وأضافت أنها خلال الربع الأول أتمت عملية استحواذ مهمة على قطعة أرض بمساحة 60 مليون قدم مربع بجوار مخططها الرئيسي (ذا أويسيس) بقيمة تطوير تبلغ 41 مليار درهم.

وجاء في البيان أن هذا الاستحواذ يضاف إلى عملية شراء أرض بمساحة 81 مليون قدم مربع في ديسمبر كانون الأول الماضي في المنطقة نفسها. وأعلنت إعمار عن إطلاق مشروعين تطويرين ضخمين على هذين العقارين، بقيمة تطوير مجتمعة تصل إلى 96 مليار درهم.

وسيسهم المشروعان في تعزيز مبيعات وربحية إعمار بشكل ملحوظ، وفقا للبيان.

وقال محمد العبار مؤسس إعمار تعليقا على النتائج المالية "استهلت الشركة عام 2024 بنتائج مالية قوية، ويُظهر هذه الأداء قدراتنا التنفيذية المتفوقة في المبيعات، بالإضافة إلى جهودنا المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية".

وأضاف العبار "تعكس مبيعاتنا المتراكمة من المشاريع قيد التنفيذ قوة الطلب التي نشهدها في أسواقنا الأساسية. ومن شأن موقعنا الاستراتيجي هذا أن يمكننا من تسريع النمو وتقديم قيمة لا مثيل لها لمساهمينا، ما يعزز دورنا الفاعل في دعم حيوية اقتصاد دبي."