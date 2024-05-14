ارتفاع أرباح "بي سي آي" 90% إلى 10.31 مليون ريال في الربع الأول من 2024
أرجعتها إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض التكلفة نتيجة رفع الطاقة الإنتاجية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفع صافي أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" بنسبة 89.87% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 10.31 مليون ريال، مقابل نحو 5.43 مليون ريال في الربع المقارن من 2023.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي الأرباح بنسبة 54.54% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 22.68 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2024، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات بقيمة 1.9 مليون وانخفاض تكلفة المبيعات بقيمة 4.6 مليون نتيجة لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأشارت إلى انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية بقيمة 0.6 مليون، وانخفاض في صافي الإيرادات الأخرى بقيمة 0.7 مليون، وانخفاض في أرباح إعادة تقييم المشتقات المالية بقيمة 1 مليون، وانخفاض في مصاريف التمويل بقيمة 0.5 مليون، وزيادة في مصاريف الزكاة والدخل بقيمة 1 مليون.
-
نمو أرباح "كيبكو" الكويتية 14% إلى 5.84 مليون دينار في الربع الأول من 2024أرجعتها إلى النتائج الإيجابية لشركات المجموعة في القطاع المصرفي والغذائي والخدمات ... شركات
-
شركات الألعاب الأكثر ربحية عالمياً.. إيرادات بعشرات المليارات سنوياًتتوقع "سوني" تراجع إيرادات الألعاب بنحو 440 مليون دولار العام الحالي قصص اقتصادية
-
وزير المالية: نركز على 4 قطاعات لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030أكد أن قطر ترغب في زيادة إنتاج النفط والغاز بنسبة 85% اقتصاد