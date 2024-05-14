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شعار شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بى سي آي
شعار شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بى سي آي
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "بي سي آي" 90% إلى 10.31 مليون ريال في الربع الأول من 2024

أرجعتها إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض التكلفة نتيجة رفع الطاقة الإنتاجية

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" بنسبة 89.87% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 10.31 مليون ريال، مقابل نحو 5.43 مليون ريال في الربع المقارن من 2023.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي الأرباح بنسبة 54.54% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 22.68 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2024، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات بقيمة 1.9 مليون وانخفاض تكلفة المبيعات بقيمة 4.6 مليون نتيجة لرفع الطاقة الإنتاجية.

وأشارت إلى انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية بقيمة 0.6 مليون، وانخفاض في صافي الإيرادات الأخرى بقيمة 0.7 مليون، وانخفاض في أرباح إعادة تقييم المشتقات المالية بقيمة 1 مليون، وانخفاض في مصاريف التمويل بقيمة 0.5 مليون، وزيادة في مصاريف الزكاة والدخل بقيمة 1 مليون.

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