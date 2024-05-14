ارتفاع أرباح "طيبة للاستثمار" الفصلية 78% إلى 110.5 مليون ريال
بدعم من نمو إيرادات النشاط الفندقي
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نما صافي ربح شركة طيبة للاستثمار بنسبة 78.05% إلى 110.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 62.06 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 199.27% على أساس سنوي إلى 332.07 مليون ريال مقابل 110.96 مليون ريال في الربع الأول من 2023، ويرجع ذلك إلى نمو إيرادات النشاط الفندقي بسبب ارتفاع عدد المعتمرين والزوار وارتفاع الطلب من القطاع المؤسسي وكذلك وجود العديد من الفعاليات والمؤتمرات في مدينة الرياض خلال هذه الفترة.
كما ساهم استحواذ شركة طيبة للاستثمار على شركة دور للضيافة في نمو إيرادات الشركة من العمليات والأنشطة التشغيلية.
وعزت النمو في صافي الربح إلى إضافة محفظة شركة دور للضيافة وارتفاع إيرادات النشاط الفندقي بسبب ارتفاع عدد المعتمرين والزوار وارتفاع الطلب من القطاع المؤسسي وكذلك وجود العديد من الفعاليات والمؤتمرات في مدينة الرياض خلال هذه الفترة.
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