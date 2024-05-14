ارتفاع خسائر "إعمار الاقتصادية" 106% إلى 352 مليون ريال بالربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، ارتفاع خسائرها بنسبة 105.8% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 352 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 171 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 72.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بخسائر نحو 204 ملايين ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "إعمار الاقتصادية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الخسارة بنسبة 106% على أساس سنوي، يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 52% إلى 75 مليون ريال.

ويعود انخفاض الإيرادات إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بسبب تراجع إيرادات التأجير وذلك نتيجة إنهاء بعض عقود التأجير، وفيما بتعلق بإيرادات المشاريع، لم يتم إبرام أي عقود جديدة في القطاعين التجاري والوادي الصناعي.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 24 مليون ريال بسبب ارتفاع الأتعاب المهنية نتيجة مبادرات تحسين الأداء وزيادة المصاريف التسويقية المرتبطة بمبادرات تفعيل الأداء في المدينة والتي يتوقع أن تنعكس إيجابياً خلال الفترات المستقبلية.

وارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 39 مليون ريال بسبب ارتفاع حجم القروض، بالإضافة لارتفاع نسبة الفائدة الفعلية نتيجة لارتفاع سعر السايبور، بجانب ارتفاع مصروفات الزكاة بمقدار 62 مليون ريال نتيجة تحديث مخصص الزكاة وفق آخر تقييم للالتزامات، وهو ما حدث لمرة واحدة تتعلق بتقييمات الزكاة القديمة ولا يتوقع أن يؤثر على النتائج المالية في الفترات المستقبلية.

وبلغت الخسائر المتراكمة 5.29 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2024، تعادل نسبة 46.69% من رأس المال.