ارتفاع خسائر "بترورابغ" 42% إلى 1.4 مليار ريال في الربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" ارتفاع خسائرها بنسبة 41.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 1.365 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 964 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وانخفضت خسائر "بترورابغ" بنسبة 1.6% في الربع الأول من 2024، مقارنة بخسائر نحو 1.388 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات نتيجة الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات (HOFCC) من 20 ديسمبر 2023 إلى 29 فبراير 2024 لإجراء الإصلاحات والصيانة الضرورية.

بالإضافة إلى انخفاض هوامش الربح للمنتجات المكررة وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2024 وفقاً للقوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 7.771 مليار ريال تمثل نسبة 46.51% من رأس مال الشركة والبالغ 16.710 مليار ريال.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة عدة إجراءات لمعالجة حالة الخسائر المتراكمة منها تقييم الوضع التمويلي والسيولة للشركة لتحديد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومراجعة واعتماد خطة عمل الشركة للأعوام 2024 و2025 و2026 بما في ذلك التدفقات النقدية والتنبؤات المستقبلية.

وسوف تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة إلى 20% فأكثر من رأس مالها.