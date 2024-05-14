ارتفاع خسائر "سابتكو" إلى 48.6 مليون ريال في الربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو، ارتفاع خسائرها بنسبة 2.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 48.6 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 47.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر "سابتكو" بنسبة 29.4% في الربع الأول من 2024، مقارنة بخسائر نحو 68.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى تسجيل خسائر في مشروع مشترك، وتسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل.

وأضافت أن ذلك رغم ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لموسم رمضان إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل وتحقيق أرباح في شركة زميلة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 0.27% في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 308.5 مليون ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الأول من 2024، نحو 385.01 مليون ريال تعادل نسبة 30.8% من رأس المال.