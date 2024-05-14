استقالة الرئيس التنفيذي لـ"لازوردي للمجوهرات"

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أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات، عن الموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لأسباب شخصية، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه من أجل ضمان انتقال الأعمال بشكل سلس، سيبقى سليم شدياق في منصبه للأشهر الستة المقبلة.
ويعرب المجلس عن خالص شكره لـ "سليم شدياق" على مساهماته المتميزة وقيادته في تشكيل نمو الشركة ونجاحها خلال 14 عاماً.
وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات بهذا الشأن.
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