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سناد القابضة 2
شعار شركة سناد القابضة
سوق السعودية

انخفاض خسائر "سناد القابضة" الفصلية بنحو 35% إلى 14 مليون ريال

نتيجة ارتفاع الأرباح الإجمالية وتسجيل أرباح تشغيلية

دبي - العربية.نت
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تقلصت خسائر شركة سناد القابضة بنسبة 34.88% إلى 14 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بقيمة 21.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 6.37% إلى 443.9 مليون ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 417.3 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023، نتيجة ارتفاع المبيعات في الشركات التابعة.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الأول من 2024 إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية وتسجيل أرباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية خلال الربع المماثل من العام السابق وهو ما يعود بصفة أساسية إلى ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وارتفاع إجمالي الربح من الاستثمارات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة وتسجيل إيراد من ضريبة الدخل مقابل مصروف ضريبة الدخل خلال الربع المماثل من العام السابق.

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