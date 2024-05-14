تأسيس شركة مصرية نمساوية لتكنولوجيا السكك الحديدية

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أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الثلاثاء، تأسيس شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة فويست ألبين النمساوية المتخصصة في مجال إنتاج تفريعات السكك الحديدية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الشركة ستقوم برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة لتحويله إلى خط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وإنتاجه طبقا للمواصفات العالمية.

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وأضافت أن الشركة ستقوم بإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت إن ذلك خلال لقاء وزير النقل كامل الوزير بوفود تسع شركات نمساوية متخصصة في كل قطاعات السكك الحديدية.

غير أن البيان لم يتطرق إلى رأسمال الشركة أو نسب الملكية.

وفي سياق متصل، أفاد البيان بأنه جاري العمل على اختيار أنسب المواقع لإنشاء شركة مشتركة لصيانة ماكينات تجديدات وصيانة السكة الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك وفقا لمذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة بلاسر النمساوية.

وقالت الوزارة إن الموقع سيكون بأحد ورش السكة الحديد "ليصبح هذا المركز صرحا كبيرا لصيانة هذه المعدات الخاصة بالمشروعات المصرية وكذلك المساهمة في صيانة المعدات التي وردتها الشركة إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأكد الوزير في البيان أنه لا استيراد لأي مهمات خاصة بالسكك الحديدية مثل القضبان والمفاتيح والمثبتات وغيرها سواء خاصة بالقطارات الديزل أو المترو، وذلك في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر.