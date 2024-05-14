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The logo of Blackstone Group is displayed at the post where it is traded on the floor of the New York Stock Exchange. (Reuters)
بلاكستون
شركات

تحالف بقيادة "بلاكستون" يتطلع للاستحواذ على حصة في "هالديرامز" الهندية

بقيمة قد تصل إلى 8.5 مليار دولار

مومباي- رويترز
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قال مصدران مطلعان إن تحالفاً يضم مجموعة "بلاكستون" والصندوق السيادي "جي.آي.سي" السنغافوري و"جهاز أبوظبي للاستثمار" يجري محادثات مع شركة "هالديرامز" الهندية للاستحواذ على حصة أغلبية من أعمالها في قطاع الوجبات الخفيفة بقيمة قد تصل إلى 8.5 مليار دولار.

وتمتلك هالديرامز، الشهيرة في الهند، أكثر من 150 مطعماً لبيع المأكولات المحلية والحلوى والأطباق الغربية.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المحادثات سرية، إن الشركة لديها أيضا نشاطا معروفا لبيع الوجبات الخفيفة وهو الذي تجري المحادثات حاليا بشأنه.

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وأضاف المصدران أن التحالف، بقيادة بلاكستون، قدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على حصة 75 بالمئة وأن المحادثات لا تزال في مراحلها المبكرة، موضحين أن النسبة النهائية للحصة المباعة وقيمتها لم يتحددا بعد.

وقال المصدران إن الصندوق السيادي جي.آي.سي السنغافوري وجهاز أبوظبي للاستثمار، وكلاهما مستثمران في صناديق تابعة لبلاكستون، جزء من العرض غير الملزم. وكانت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية أول من نشر أنباء عن محادثات الصفقة.

وأحجم كريشان تشوتاني الرئيس التنفيذي لشركة هالديرامز وجهاز أبوظبي للاستثمار وبلاكستون عن التعليق بينما لم يرد الصندوق السيادي جي.آي.سي السنغافوري على طلب التعليق بعد.

وذكرت رويترز العام الماضي أن مجموعة تاتا الهندية تجري محادثات مع هالديرامز للاستحواذ على حصة أغلبية من أعمالها للوجبات الخفيفة والمطاعم. وطلبت هالديرامز آنذاك 10 مليارات دولار لإتمام الصفقة.

وقال مصدر ثالث مطلع اليوم الثلاثاء إن تلك المحادثات انتهت ولا يوجد اتفاق قيد الإعداد مع مجموعة تاتا.

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