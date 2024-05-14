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أسمنت حائل
شركة أسمنت حائل
سوق السعودية

تراجع أرباح "أسمنت حائل" 19% إلى 15 مليون ريال في الربع الأول

بسبب زيادة تكلفة المبيعات وارتفاع مصروف الزكاة ومصاريف البيع والتوزيع

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة أسمنت حائل بنسبة 18.95% إلى 15 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 18.51 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 19.29% إلى 73.78 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 61.85 مليون ريال في الربع الأول من 2023، نتيجة الزيادة في كمية المبيعات ومتوسط سعر البيع.

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح إلى الزيادة في تكلفة المبيعات، والارتفاع في مصروف الزكاة، وارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع.

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