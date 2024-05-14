تراجع أرباح "زين الكويت" الفصلية 46% إلى 29 مليون دينار

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تراجعت أرباح شركة زين الكويت بنسبة 46% في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 29 مليون دينار.

وجاءت النتائج أدنى من توقعات المحللين البالغة 42 مليون دينار.

وانخفضت إيرادات الشركة بشكل طفيف بلغ 0.5% إلى 466 مليون دينار.

عزت زين الكويت انخفاض الأرباح الفصلية إلى تحقيق شركة زين السعودية لأرباح استثنائية في الربع المقابل من عام 2023 وذلك بعد إتمام صفقة بيع البنية التحتية للأبراج بمبلغ 1.14 مليار ريال.

وكانت النتائج المالية الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية- "زين السعودية" قد أظهرت تراجع صافي أرباحها بنسبة 94.1% في الربع الأول من العام الجاري إلى 67 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.14 مليار ريال في الربع المماثل من 2023، ومقابل خسائر في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 54 مليون ريال.

وقالت الشركة إن تراجع صافي الربح للربع الأول للعام 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2023 بقيمة 1.071 مليار ريال، نتيجة إتمام الشركة لصفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من عام 2023 بمبلغ 1.144 مليار ريال، ما يعني إعادة تبويب القوائم المالية للربع الأول من 2023. وعودة الشركة لمسارها الطبيعي بناءَ على عملياتها التشغيلية.