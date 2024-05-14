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فيرتيغلوب
فيرتيغلوب
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تراجع أرباح "فيرتيغلوب" 18% إلى 154.5 مليون دولار في الربع الأول

هبوط الإيرادات 20% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة "فيرتيغلوب"، المشروع المشترك بين "أدنوك" و"أو سي آي" 18% على أساس سنوي إلى 154.4 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة المنتجة لليوريا والأمونيا والأسمدة النيتروجينية، اليوم الثلاثاء، في بيان صحافي لـ"بورصة أبوظبي"، إن الإيرادات تراجعت أيضا إلى 552 مليون دولار في الربع الأول بانخفاض 20% على أساس سنوي مقرنة مع 693.7 مليون دولار قبل عام.

وأضافت أنها حققت ارتفاعا في حجم المبيعات المنتجة لديها بنسبة 5% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة حجم مبيعات الأمونيا المنتجة لديها بنسبة 22% وزيادة حجم مبيعات اليوريا المنتجة لدىها بنسبة 1% بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وقال أحمد الحوشي الرئيس التنفيذي للشركة في البيان "حققنا هذه النتائج الجيدة في بيئة تتسم بتقلبات السوق وانخفاض الأسعار في الربع الأول من عام 2024، بسبب انخفاض أسعار المحاصيل والطاقة وانخفاض الواردات من الهند وأوروبا، إضافة إلى تحسن العرض ورجوع بعض الطاقات الإنتاجية للإنتاج في الفترات الأخيرة".

وتوقعت الشركة اكتمال عملية استحواذ "أدنوك" على حصة "أو سي أي غلوبال" في شركة "فيرتيغلوب" البالغة 50% في عام 2024 ، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

وأضافت "تدعم هذه الصفقة استراتيجية النمو المستقبلية لشركة فيرتيغلوب، وتسرع مساعيها للاستفادة من الفرص الجديدة للمنتجات ودخول الأسواق النامية، وتوسع نطاق تركيزها على الأمونيا النظيفة كوقود واعد وناقل للهيدروجين".

كما توقعت فيرتيغلوب أن تحقق خطة تحسين التصنيع ارتفاعا في الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما لا يقل عن 100 مليون دولار بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2023، مع التركيز بشكل رئيسي على تحسين كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة.

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