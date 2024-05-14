سوق أبوظبي
تراجع أرباح "موانئ أبوظبي" الفصلية 5% إلى 313 مليون درهم
بسبب ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنحو 100%
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة موانئ أبوظبي بـنسبة 5% إلى 313 مليون درهم، وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين.
وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنحو 100% إلى 536 مليون درهم.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات نسبة 114% إلى 3.8 مليار درهم.
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