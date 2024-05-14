اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سوق أبوظبي

تراجع أرباح "موانئ أبوظبي" الفصلية 5% إلى 313 مليون درهم

بسبب ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنحو 100%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة موانئ أبوظبي بـنسبة 5% إلى 313 مليون درهم، وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنحو 100% إلى 536 مليون درهم.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات نسبة 114% إلى 3.8 مليار درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط