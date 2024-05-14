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شعار الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا
شعار الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

تعيين يوسف القريشي رئيساً لـ" إكسترا" ومحمد جلال عضواً منتدباً

ضمن الدورة الجديدة لمجلس الإدارة ومدتها 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) أن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2024م للدورة الجديدة التي بدأت أمس الاثنين 13 مايو الجاري ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 12 مايو 2027م، قد قرر تعيين يوسف علي زيد القريشي (عضو مستقل) رئيسا لمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين فوزان محمد أحمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس لمجلس الإدارة، وتعيين محمد جلال علي فهمي (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة.

وتم تشكيل لجنة المراجعة، لتضم كلا من فهد عدنان عبدالرحمن المنصور (عضو مستقل) - رئيسا للجنة، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد (عضو من خارج المجلس) - عضوا، ومحمد فرحان محمد نادر (عضو من خارج المجلس) - عضوا.

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أما تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، فضم كلا من حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ مبارك (عضو مستقل) - رئيسا للجنة، ويوسف علي زيد القريشي (عضو مستقل) - عضو اللجنة، وعبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة.

كما تم تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). بالإضافة الى تعيين سكرتير مجلس الإدارة.

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