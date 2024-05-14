عمومية "سدافكو" تقر توزيع 60% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث من عامها المالي

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وافقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60%من القيمة الاسمية عن الربع الثالث من العام المالي القصير المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 192 مليون ريال تقريبا وبواقع 6 ريالات للسهم الواحد.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الثلاثاء 28 مايو 2024م.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.