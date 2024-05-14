نمو أرباح "كيبكو" الكويتية 14% إلى 5.84 مليون دينار في الربع الأول من 2024
أرجعتها إلى النتائج الإيجابية لشركات المجموعة في القطاع المصرفي والغذائي والخدمات اللوجيستية
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أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، اليوم الثلاثاء، أن أرباحها الصافية العائدة لمساهمي الشركة الأم ارتفعت 14% على أساس سنوي إلى 5.84 مليون دينار في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وقالت الشركة في بيان إلى البورصة تضمن قوائمها المالية إن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى النتائج الإيجابية التي حققتها شركات المجموعة في القطاع المصرفي والغذائي والخدمات اللوجيستية.
وأظهرت القوائم المالية أن إجمالي أصول الشركة زاد 6% على أساس سنوي إلى 12.5 مليار دينار تقريبا في الربع الأول من 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وزادت الإيرادات التشغيلية الإجمالية 14% إلى 351.82 مليون دينار تقريبا في ثلاثة شهور حتى نهاية مارس/آذار الماضي بالمقارنة مع 309.3 مليون دينار تقريبا في الفترة المقابلة من العام الماضي.
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