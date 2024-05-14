نمو أرباح "موانئ أبوظبي" 10% إلى 400 مليون درهم في الربع الأول

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نما صافي ربح مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 10 تقريباً على أساس سنوي إلى 400 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي إن الإيرادات ارتفعت إلى 3.9 مليار درهم بما يزيد على 22% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل بعد استثناء تأثير عمليات الدمج والاستحواذ.

وأضافت الشركة أنها استكملت في الربع الأول من عام 2024 صفقات الاستحواذ على كل من "إيه.بي.إم تيرمينالز قسطليون" في إسبانيا، وشركة "سيسيه" للخدمات اللوجستية للمركبات في أوروبا، و محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة" في باكستان، وشركتي "دبي للتكنولوجيا" و"جي.إف.إس" في الإمارات العربية المتحدة، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يرجع إلى الأداء القوي لكل من القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، بالإضافة إلى تأثير عمليات الدمج والاستحواذ، لاسيما مع استكمال صفقة الاستحواذ على مجموعة "نواتوم" في 30 يونيو/حزيران 2023 ، واستكمال صفقة الاستحواذ على شركة "جي.إف.إس" في 31 يناير/كانون الثاني.



وقالت الشركة إن هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 26.7% ليقع ضمن نطاق التوجيه لهذه الأرباح بين 25 و30% على المدى المتوسط الذي تم تأكيده في نهاية عام 2023.

وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك بنسبة تزيد على 64% على أساس سنوي بالإضافة إلى تكاليف التمويل بنسبة تزيد على 70% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وتكاليف صفقات الدمج والاستحواذ، فقد نمت الأرباح قبل استقطاع الضرائب وحصص الأقلية بشكل كبير لتبلغ 27% على أساس سنوي وتصل إلى 462 مليون درهم بما في ذلك الدخل من توزيعات الأرباح الذي وصل إلى 62 مليون درهم، والذي نتج عن استثمار المجموعة بنسبة 10% في شركة الجرافات البحرية الوطنية.