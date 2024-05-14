نمو صافي ربح "توبي" 3.83% إلى 29.68 مليون ريال في الربع الأول
مع ارتفاع إجمالي الربح نتيجة بدء تنفيذ مشروعات جديدة
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ارتفع صافي ربح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" بنسبة 3.83% إلى 29.68 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 28.58 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 2.5% إلى 219.5 مليون ريال مقابل 225.1 مليون ريال في الربع الأول من 2023، نظرا للانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع قبل بداية 2024.
وعزت الشركة تحسن صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي الربح نسبة 25% ليصل إلى 54.7 مليون ريال، مما يعود إلى البدء بتنفيذ مشاريع جديدة خصوصا بمحفظتي تجربة العميل و الخدمات المدارة، ونتج عن ذلك هامش إجمالي ربح قدره 24.96%، مقارنة بـ 19.47% في الربع الأول من عام 2023.
كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 17% إلى 42 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مدعوما بالزيادة بإجمالي الربح لنفس الفترة رغم الزيادة في مصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية.
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