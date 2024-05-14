نمو صافي ربح "سبينس" بدبي 13% إلى 75 مليون درهم في الربع الأول

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أعلنت شركة "سبينس" العاملة في البيع بالتجزئة للمواد الغذائية في الإمارات اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي ربح 74.705 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 66.217 مليون درهم قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صحفي لسوق دبي المالي إن الإيرادات زادت 10.9% على أساس سنوي إلى 815 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بنمو المعاملات 9.5% تقريبا على أساس سنوي.

وأضافت الشركة أن الربح الإجمالي زاد بأكثر من 15% على أساس سنوي إلى 336 مليون درهم في الربع الأول. ووصل هامش الربح الإجمالي إلى 41.2 في الربع الأول من 2024 بتحسن 1.5% مقارنة بالعام السابق.

ويعود هذا التوسع في الهامش بشكل رئيسي إلى قدرات الشركة في مجال سلسلة التوريد الفعالة، إلى جانب الاستراتيجية الناجحة لمنتجات العلامة التجارية الخاصة بها، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت "سبينس" أن إجمالي الأرباح المعدّلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 151 مليون درهم في الربع الأول بزيادة 8.7% على أساس سنوي، وبهامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.5% متأثراً بتكاليف الاكتتاب العام لمرة واحدة والتي تبلغ حوالي عشرة ملايين درهم والنفقات الأولية قبل افتتاح المتجر الأول للشركة في السعودية.

وقال سونيل كومار الرئيس التنفيذي لشركة سبينس "يشكل أداؤنا المميز للربع الأول دليلا ملموسا على قوة قدراتنا التشغيلية وتركيزنا على تحقيق النمو. ويوفر لنا ذلك أساسا قويا للأداء المستقبلي والاستمرارية خلال الفترات القادمة.

ومع دخولنا المرتقب إلى السوق السعودي في الربع الحالي تتطلع إلى مواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائنا وتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين".

وقالت الشركة ضمن بيانها إنها تتوقع إطلاق متجر استرادا في السعودية في النصف الأول من 2023 مع التخطيط لافتتاح ثلاثة متاجر أخرى بحلول نهاية العام.

وأضافت أنها تتوقع افتتاح ثلاثة متاجر جديدة في الإمارات خلال العام الجاري.

وشهدت الشركة نموا قويا في المعاملات التي ارتفعت 9.5% على أساس سنوي إلى 802 ألف معاملة في الربع الأول، كما نما متوسط حجم السلة الشرائية 1% على أساس سنوي مدعوما باستمرار زخم الطلب من جانب العملات.

وأضافت سبينس أن المبيعات عبر القنوات الإلكترونية زادت 10.9% على أساس سنوي لتتجاوز 110 ملايين درهم في الربع الأول. ووصل إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 14%.

وقالت سبينس إنها ما زالت "ملتزمة بتطوير عروض التجزئة الرقمية لتلبية الطلب المتزايد وتفضيلات المستهلكين المتغيرة، واستكملت مؤخرا الإطلاق التجريبي لتطبيق سبينس سويفت لتقديم خدمة التوصيل المحلي للعملاء".