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هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "مايكروسوفت" بشأن مكافحة الاحتكار؟

الشركة الأميركية تواجه اتهامات بشأن تقويض المنافسة من خلال تطبيق "تيمز"

دبي - العربية.نت
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من المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي اتهامات جديدة بشأن مكافحة الاحتكار ضد شركة مايكروسوفت بسبب مخاوف من أن عملاق البرمجيات يقوض المنافسة في قطاع للاتصال بالفيديو من خلال تطبيق "TEAMS".

وكانت "مايكروسوفت" قد قدمت الشهر الماضي تنازلات في سعيها لتجنب الإجراءات التنظيمية، بما في ذلك وضع خطة لفصل تطبيق "Teams" من برامجها الأخرى مثل Office، ليس فقط في أوروبا ولكن في جميع أنحاء العالم.

وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا في ربط مايكروسوفت بين أوفيس وتيمز منذ شكوى تلقتها في 2020 من التطبيق المنافس سلاك المملوك لشركة سيلز فورس والذي يقدم أيضا خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.

مايكروسوفت" تعتزم استثمار 4 مليارات يورو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بـ"فرنسا" شركات ذكاء اصطناعي مايكروسوفت" تعتزم استثمار 4 مليارات يورو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بـ"فرنسا"

وحل تيمز، الذي أُضيف مجانا إلى أوفيس-365 في 2017، محل سكايب في التواصل داخل مساحات العمل وزادت شعبيته خلال فترة الجائحة.

ويقول منافسون إن دمج المنتجين معا يمنح مايكروسوفت ميزة تنافسية غير عادلة. وفصلت الشركة بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا في 31 أغسطس/آب من العام الماضي.

وقد تتعرض مايكروسوفت، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معا، لغرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية عالميا إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

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