"أديس" توقع عقدا بـ354 مليون ريال مع "PTTEP" التايلاندية

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وقعت شركة "أديس القابضة" بتاريخ 13 مايو الجاري عقدا بقيمة 354 مليون ريال لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند مع شركة شركة "PTTEP" للتنمية الطاقة المحِدودة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن العقد الموقع لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند بفترة إلزامية لمدة 18 شهراً مع خيار التمديد تسعة أشهر إضافية،وتوقعت أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أديس القابضة أمس الاثنين، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 124.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 200.85 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 89.41 مليون ريال في الربع الأول من 2023.