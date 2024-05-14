"أنابيب" تفوز بعقد توريد بنحو 107 ملايين ريال لصالح "أرامكو"
ذكرت أن مدة العقد 10 أشهر
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أعلنت الشركة العربية للأنابيب السعودية "أنابيب" اليوم الثلاثاء، عن فوزها بعقد لتوريد الأنابيب الصلب من مصانع الشركة، لصالح شركة "أرامكو" السعودية بقيمة 107 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة العقد 10 أشهر.
وأشارت إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها، في الربعين الأول والثاني للسنة المالية 2025م.
جدير بالذكر أن صافي ربح الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" ارتفع بنسبة 376.85% إلى 54.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 11.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وقالت الشركة، إن إيراداتها نمت بنسبة 43.8% إلى 308.7 مليون ريال مقابل 214.7 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023 نتيجة زيادة حجم المبيعات.
وأوضحت أن نمو صافي الربح يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي إلي 95.26 مليون ريال في الربع الأول 2024م من 28.67 مليون ريال في الربع الأول 2023م، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الانتاج والتوريد خلال الربع الاول وكذلك استمرار الشركة في تحسن التكاليف الانتاجية والتكاليف المالية.
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