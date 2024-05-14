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أوبر

"أوبر" تخطط للاستحواذ على منصة توصيل تايوانية مقابل 950 مليون دولار

ضمن خطط الشركة للتوسع في آسيا

دبي - العربية.نت
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تخطط شركة أوبر تكنولوجيز لشراء منصة "Food panda" لتوصيل الطعام في تايوان التابعة لـ"Delivery Hero" وذلك مقابل 950 مليون دولار، وذلك ضمن خطط الشركة للتوسع في آسيا.

وتعتزم أوبر إتمام هذه الصفقة في النصف الأول من عام 2025، حيث تخضع لاستكمال موافقة الجهات التنظيمية.

وتهدف أوبر لدمج الشركتين تحت العلامة التجارية "Uber Eats".

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كانت أوبر قد استحوذت مؤخرا على حصة في "Delivery Hero" بقيمة 300 مليون دولار.

وسجلت شركة أوبر تكنولوجيز أرباحا صافية في الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 1.4 مليار دولار، بارتفاع قدره 135% على أساس سنوي. وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط التوقعات البالغ 351 مليون دولار.

يأتي ذلك على خلفية الطلب العالمي القوي على الرحلات وتوصيل الطعام خلال فترة العطلات، حيث سجلت الشركة إيرادات فصلية من إجمالي الحجوزات بقيمة 37.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا بـ 22% على أساس سنوي.

وتشمل نتائج أوبر مكاسب غير محققة من إعادة تقييم استثماراتها في الأسهم بقيمة مليار دولار، بما في ذلك شركتي ديدي غلوبال وأورورا.

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