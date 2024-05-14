"إعمار مصر" تقرر تقديم عرض للاستحواذ على شركتين عبر مبادلة الأسهم

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قررت شركة إعمار مصر للتنمية، تقديم عرض مبدئي غير ملزم لمساهمي شركة ألبرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية للاستحواذ على 75% من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أن العرض من خلال مبادلة الأسهم بحيث تصل نسبة مساهمي شركة إعمار مصر لنسبة 100% من كامل أسهم البرو نورث كوست، مقابل حصول مساهمي الشركة المستهدفة على أسهم زيادة في رأسمال إعمار مصر، تحدد نسبتها وفقًا للقيمة العادلة التي يحددها المستشار المالي المستقل.

كما قررت الشركة تقديم عرض مبدئي غير ملزم لمساهمي شركة سكاي تاور للتطوير العقاري للاستحواذ على نسبة 25% من إجمالي أسهم الشركة نقدًا، مع إمكانية الاستحواذ على نسبة الـ75% المكملة لنسبة 100% من إجمالي أسهم رأسمال سكاي تاور للتطوير،وذلك مقابل حصول مساهمي شركة سكاي تاور على أسهم زيادة في رأسمال إعمار مصر تتحدد نسبتها وفقًا للقيمة العادلة التي يحددها المستشار المالي المستقل.

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مصر للتنمية، بنسبة 157.5%إلى 5.732 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل أرباح بلغت 2.226 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.576 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.863 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.