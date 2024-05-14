"السعودية للاستثمار الجريء" تضخ 112.5 مليون ريال في صندوق "جنرال أتلانتيك"

1 دقيقة للقراءة

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق الملكية الخاصة الذي تديره شركة "جنرال أتلانتيك"، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال استثمارات الملكية الخاصة.

وقادت شركة "جنرال أتلانتيك" استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو منذ أكثر من أربعة عقود وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها الشركة اعتبارًا في 31 مارس 2024 قرابة 84 مليار دولار أميركي بما في ذلك جميع المنتجات الاستثمارية.

وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات ذات النمو السريع والمدعمة بالتقنية عبر خمسة قطاعات أساسية هي المنتجات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، والتقنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "SVC" نبيل كوشك، إن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع "جنرال أتلانتيك" يأتي ضمن برنامج شركة "SVC" للاستثمار في الصناديق، وتنفيذًا لإستراتيجيتها المتعلقة بجذب مديري الصناديق العالمية الكبرى للاستثمار في الشركات السعودية بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في المراحل المتقدمة".

يذكر، أن "SVC" تعد شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنمية الوطني، وتهـدف SVC إلى تحفيز واسـتدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسـيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.