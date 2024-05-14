اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الشركة السعودية للاستثمار الجريء
السعودية للاستثمار الجريء
شركات ناشئة

"السعودية للاستثمار الجريء" تضخ 112.5 مليون ريال في صندوق "جنرال أتلانتيك"

الصندوق سيركز على الاستثمار في الشركات ذات النمو السريع والمدعمة بالتقنية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق الملكية الخاصة الذي تديره شركة "جنرال أتلانتيك"، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال استثمارات الملكية الخاصة.

وقادت شركة "جنرال أتلانتيك" استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو منذ أكثر من أربعة عقود وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها الشركة اعتبارًا في 31 مارس 2024 قرابة 84 مليار دولار أميركي بما في ذلك جميع المنتجات الاستثمارية.

وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات ذات النمو السريع والمدعمة بالتقنية عبر خمسة قطاعات أساسية هي المنتجات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، والتقنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

السعودية تتخطى حاجز 53.7 مليار ريال لاستثمارات رأس المال الجريء للشركات الناشئة اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تتخطى حاجز 53.7 مليار ريال لاستثمارات رأس المال الجريء للشركات الناشئة

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "SVC" نبيل كوشك، إن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع "جنرال أتلانتيك" يأتي ضمن برنامج شركة "SVC" للاستثمار في الصناديق، وتنفيذًا لإستراتيجيتها المتعلقة بجذب مديري الصناديق العالمية الكبرى للاستثمار في الشركات السعودية بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في المراحل المتقدمة".

يذكر، أن "SVC" تعد شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنمية الوطني، وتهـدف SVC إلى تحفيز واسـتدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسـيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط