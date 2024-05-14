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"بروبرتي فايندر" للعقارات تحصل على تمويل دين بقيمة 90 مليون دولار

أكدت أن التمويل بهدف شراء حصة مستثمر فيها

دبي - العربية.نت
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أعلنت منصة بروبرتي فايندر الإلكترونية للعقارات، اليوم الثلاثاء، عن حصولها على تمويل دين بقيمة 90 مليون دولار لإتمام صفقة إعادة شراء كامل الحصة التي تمتلكها بيكو كابيتال فيها.

وقالت المنصة التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان صحافي تلقت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) نسخة منه، إن فرانسيسكو بارتنرز للاستثمارات المالية العالمية والمتخصصة في إبرام الشراكات مع شركات التكنولوجيا تولت عملية تمويل الدين، بينما تولت جيه.بي مورغان دور المستشار المالي للصفقة.

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وأوضحت أن بيكو كابيتال أول مستثمر مؤسسي في بروبرتي فايندر، مشيرة إلى أن القرار الاستراتيجي في إبرام صفقة تمويل الدين لاستكمال برنامج إعادة شراء حصة بيكو جاء بدعم من المستثمر المؤسسي المتبقي في بروبرتي فايندر جنرال أتلانتيك، وهي شركة أسهم خاصة، وذلك "في مؤشر إضافي على نجاح استراتيجية الشركة ومسارها الصحيح".

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وبحسب البيان، فإن بيكو كابيتال كانت من أوائل شركات رأس المال الاستثماري التي تأسست في الإمارات، ومستثمرا رئيسيا في المرحلة الأولى من تمويل بروبرتي فايندر.

وأضاف البيان الذي لم يفصح عن قيمة الاستثمار أو حصة بيكو كابيتال أن الصفقة أسفرت عن تحقيق بيكو كابيتال "عائدات كبيرة على استثمارها في بروبرتي فايندر".

وأشار البيان إلى أن العملية هي الأولى لفرانسيسكو بارتنرز في الإمارات.

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