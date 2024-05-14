"زين السعودية" توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية بـ 1.6 مليار ريال مع مصرف الراجحي

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وقعت شركة الاتصالات السعودية المتنقلة "زين السعودية" اتفاقية التسهيلات المصرفية لتمويل سلاسل الإمداد عن طريق تمويل مدفوعات الموردين يصل إلى 1.125 مليار ريال وتمويل الذمم المدينة بقيمة تصل إلى 500 مليون ريال مع "مصرف الراجحي"، بهدف تعزيز بنية الشبكة التحتية والتدفق النقدي لتمكينها من تحسين خدماتها الرقمية للعملاء الأفراد وقطاع الاعمال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الاتفاقية تم توقيعها بتاريخ 13 مايو الجاري وتشمل تسهيلات مصرفية لتمويل سلاسل الإمداد عن طريق تمويل مدفوعات الموردين بحد أقصى يصل إلى 1.125 مليار ريال لتعزيز البنية التحتية للشبكة ومدتها 10 سنوات.

أشارت إلى أن التسهيلات مصرفية لتمويل الذمم المدينة فتهدف لتعزيز رأس المال العامل وهي بحد أقصى يصل إلى 500 مليون ريال مع حق اللجوء إلي الشركة ومدتها سنة متجددة موضحة أن هذا التسهيل سيعزز رأس المال العامل للشركة ويمتنٌ قيمة الأصول الصافية لديها و يحسن الأرباح التشغيلية خلال مدة العقد.