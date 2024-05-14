"طبية": ترسية عقد بـ 87 مليون ريال من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
لتأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري
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أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" عن ترسية عقد بقيمة 87 مليون ريال من الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني والخاص بالمنافسة رقم NPT0019/22 باسم شركة لوازم الدولية الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" وموضوعه تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الترسية تمت بتاريخ 13 مايو الجاري، وسيتم توقيع العقد لاحقا مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
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