ماكرون يشير إلى احتمالية بيع أحد البنوك الفرنسية لمنافس أوروبي
القطاع المصرفي في أوروبا يحتاج إلى المزيد من عمليات الاندماجات
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه منفتح على فكرة بيع أحد البنوك الفرنسية الكبرى إلى منافس أوروبي.
وأشار ماكرون إلى أن القطاع المصرفي في أوروبا يحتاج إلى المزيد من عمليات الاندماجات، وبحسب تعبيره، فإن "التفتت الحالي الذي نشهده في القطاع المصرفي الأوروبي يعيق نمو التكتل".
وجاءت تصريحات ماكرون في نفس اليوم الذي رحب فيه بالرؤساء التنفيذيين من جميع أنحاء العالم في قمة "CHOOSE FRANCE"، حيث من المتوقع أن تحصل فرنسا على استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار يورو .
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