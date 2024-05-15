ارتفاع أرباح "أسلاك" بنسبة 35.55% إلى 6.1 مليون ريال في الربع الأول

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ارتفع صافي ربح شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" بنسبة 35.55% إلى6.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إيراداتها الفصلية تراجعت بنسبة 17.6% إلى 187.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 227.2 في الربع المناظر من العام الماضي، بسبب انخفاض حجم المبيعات.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي أرباحها الفصلية على أساس سنوي إلى زيادة هوامش الربحية وزيادة أرباح الاستثمار.