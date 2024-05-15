اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة اتحاد مصانع الأسلاك أسلاك
شعار شركة اتحاد مصانع الأسلاك
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "أسلاك" بنسبة 35.55% إلى 6.1 مليون ريال في الربع الأول

بدعم من زيادة هوامش الربحية وأرباح الاستثمار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ارتفع صافي ربح شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" بنسبة 35.55% إلى6.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إيراداتها الفصلية تراجعت بنسبة 17.6% إلى 187.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 227.2 في الربع المناظر من العام الماضي، بسبب انخفاض حجم المبيعات.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي أرباحها الفصلية على أساس سنوي إلى زيادة هوامش الربحية وزيادة أرباح الاستثمار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
سباق الذكاء الاصطناعي يتواصل.. وتوقعات بأن يقضي على 300 مليون وظيفة سباق الذكاء الاصطناعي يتواصل.. وتوقعات بأن يقضي على 300 مليون وظيفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط