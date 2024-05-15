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شعار شركة الموارد للقوى البشرية
شعار شركة الموارد للقوى البشرية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "الموارد للقوى البشرية" 19% إلى26.4 مليون ريال في الربع الأول

على إثر نمو إيرادات المجموعة

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة الموارد للقوى البشرية بنسبة 19.17% في الربع الأول من العام الجاري إلى 26.41 مليون ريال مقابل 22.16 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الأول من 2024، نمت بنسبة 27.47% إلى 374.6 مليون ريال مقابل 293.87 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة متوسط عدد القوى العاملة للربع الأول من 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 28%.

وعزت نمو صافي الربح إلى ارتفاع مجمل الربح للربع الأول من2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 7.73 مليون ريال ونسبة 22% والذي يرجع بشكل أساسي إلى زيادة إيرادات المجموعة.

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وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الأول من 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.27 مليون ريال ونسبة 12%، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في أعداد القوي العاملة وبعض المصروفات المرتبطة بإدراج الشركة في تداول.

وزاد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.61 مليون ريال، وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، كما شملت بعض المديونيات المحدَدة والمشكوك في تحصيلها.

وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.17 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مكاسب الاستثمارات في الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وبعض بنود الإيرادات المتنوعة الأخرى.

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