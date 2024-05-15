انخفاض أرباح "الأبحاث والإعلام" 28% إلى86.87 مليون ريال في الربع الأول

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تراجع صافي ربح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "الأبحاث والإعلام"بنسبة 28.18% إلى 86.87 مليون ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 120.97 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت المجموعة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 7.89% إلى 814.86 مليون ريال مقابل 884.64 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بسبب انخفاض الإيرادات في قطاع العلاقات العامة والإعلان بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة والتغليف.

وعزت الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة انخفاض إيرادات قطاع العلاقات العامة والإعلان وقطاع الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التكاليف التمويلية.