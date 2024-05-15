اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
شعار المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
سوق السعودية

انخفاض أرباح "الأبحاث والإعلام" 28% إلى86.87 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة انخفاض إيرادات قطاعي العلاقات العامة والإعلان والطباعة والتغليف

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تراجع صافي ربح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "الأبحاث والإعلام"بنسبة 28.18% إلى 86.87 مليون ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 120.97 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت المجموعة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 7.89% إلى 814.86 مليون ريال مقابل 884.64 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بسبب انخفاض الإيرادات في قطاع العلاقات العامة والإعلان بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة والتغليف.

وعزت الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة انخفاض إيرادات قطاع العلاقات العامة والإعلان وقطاع الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التكاليف التمويلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ما دلالات زيارة جونسون لدعم ترمب في المحكمة؟ ما دلالات زيارة جونسون لدعم ترمب في المحكمة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط