انخفاض أرباح "لومي" 11% إلى 44.7 مليون ريال بالربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة لومي للتأجير، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.15% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 44.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 50.32 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "لومي" بنسبة 74.4% مقارنة بصافي ربح نحو 25.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بشكل ملحوظ لتصل إلى 271 مليون ريال، بزيادة قدرها 57% مقارنةً بالعام الماضي، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكلفة المركبات المباعة.

ومع ذلك، شهد إجمالي الربح في الربع الأول من عام 2024 زيادة جيدة، حيث بلغ إجمالي 113 مليون ريال، أي أعلى بنسبة 20% مقارنة مما كان عليه في الربع الأول من عام 2023.

وارتفعت المصروفات التشغيلية لهذا الربع بنسبة 17% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 36 مليون ريال، وهو ما يعكس استمرار الشركة في الاستثمار في الموظفين، والتقنية، والبنية التحتية، لتعزيز النمو المستقبلي والمحافظة على الميزة التنافسية القوية للشركة.

شهدت تكلفة التمويل لهذا الربع زيادة مضاعفة بمقدار 2.6 مرة لتصل إلى 31 مليون ريال، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الاقتراض ومعدلات الفائدة المرتفعة.

في الربع الأول من عام 2024م، حققت لومي إجمالي إيرادات بلغت 384 مليون ريال، مما يمثل زيادة بنسبة 44% مقارنةً بإجمالي إيرادات بلغت 267 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023م.