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سوق السعودية

انخفاض أرباح "ملاذ للتأمين" 74% إلى 11.44 مليون ريال في الربع الأول

مع تراجع صافي أرباح نتائج التأمين وزيادة المصاريف الأخرى

دبي - العربية.نت
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انخفض صافي ربح شركة ملاذ للتأمين التعاوني "ملاذ للتأمين" بنسبة 74% إلى 11.44 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 44.13 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيراد التأمين تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.13% إلى 205.7 مليون ريال إلى 239.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تأمين المركبات والتأمين الطبي.

وعزت الانخفاض في صافي الربح إلى تراجع صافي أرباح نتائج التأمين بمبلغ 37.56 مليون ريال، وارتفاع في المصاريف الأخرى بمبلغ 7.78 مليون ريال.

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وأشارت إلى حركة تعويضية تمثلت في زيادة دخل الاستثمار بمبلغ 2.73 مليون ريال، وزيادة في الإيرادات الأخرى بمبلغ 9.7 مليون ريال.

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