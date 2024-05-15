بنك كندي يخفض حصته للنصف بشركة إسرائيلية للأسلحة

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أظهرت وثائق أن وحدة إدارة الأصول ببنك نوفاسكوشيا الكندي خفضت حصتها إلى النصف تقريبا في شركة تصنيع الأسلحة "إلبيت سيستمز" ومقرها إسرائيل في الربع المنتهي في مارس/آذار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وواجهت وحدة إدارة الأصول "1832 أسيت مانجمنت" احتجاجات تطالبها بخفض استثماراتها في الشركة الإسرائيلية وسط الحرب في غزة.

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وأظهرت وثائق قدمتها الوحدة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنها كانت تملك 1.13 مليون سهم في إلبيت بقيمة 237.6 مليون دولار في نهاية يوم 31 مارس/آذار.

وتشير حسابات "رويترز" إلى أن تلك الحصة تمثل 2.5% من أسهم "إلبيت" القائمة.

وفي نهاية 2023، كان لدى "1832 أسيت مانجمنت" 4.2% من أسهم "إلبيت" القائمة بقيمة 402.1 مليون دولار، ما جعلها ضمن أكبر خمسة مساهمين. وكانت تملك أكثر من 2.2 مليون سهم في "إلبيت" في نهاية مارس/آذار 2023.

هوت أسهم "إلبيت" بنحو 4% منذ بداية العام. وقالت الشركة في مارس/آذار إنها تتوقع أن تتلقى إيرادات هذا العام دعما من مبيعات الذخيرة لإسرائيل في حربها على حركة حماس.

ولم يرد بنك نوفاسكوشيا، الشركة الأم لوحدة "1832 أسيت مانجمنت"، بعد على طلب للتعليق.

وأثارت استثمارات وحدة إدارة الأصول في شركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية احتجاجات في فروع نوفاسكوشيا في تورونتو. كما عطل المتظاهرون حفل جائزة جيلر المرموقة في كندا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي جائزة يرعاها البنك.

ويطالب طلاب في أميركا الشمالية وأوروبا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، كما يدعون الجامعات إلى قطع علاقاتها المالية مع الشركات التي يقولون إنها تستفيد من قمع الفلسطينيين.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية الإسرائيلية في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وأجبرت معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.