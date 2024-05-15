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تراجع الأرباح الفصلية لشركة "طاقة" الإماراتية 82% إلى 2.1 مليار درهم

وسجلت ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 5% إلى 13.6 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" الإماراتية بنسبة 82% إلى 2.1 مليار درهم، لكن النتائج جاءت أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.63 مليار درهم.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى تسجيل أرباح من الاعتراف باستثمار في الفترة المقابلة بقيمة 10.7 مليار درهم مقابل لا شيء في الربع الأول من العام الحالي.

وسجلت الشركة ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 5% إلى 13.6 مليار درهم.

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