تفاقم خسائر "أيان للاستثمار" الفصلية 19.67% إلى 55.92 مليون ريال

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ازدادت خسائر شركة أيان للاستثمار في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.67% إلى 55.92 مليون ريال مقابل 46.72 مليون ريال خسائر في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 44.28% إلى 99.8 مليون ريال مقابل 69.18 مليون ريال في الربع الأول من 2023، نتيجة ارتفاع إيرادات شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وذلك بسبب زيادة أعداد المرضى.

وعزت تفاقم خسائرها إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويق، والتكاليف التمويلية وانخفاض الحصة من نتائج شركة زميلة وارتفاع تكلفة الإيرادات.

وأبدى مراجع الحسابات ملاحظة تتعلق بعدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية حيث تكبدت المجموعة صافي خسارة عائدة على المساهمين خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 بلغت 55.65 مليون ريال وبلغت خسائرها المتراكمة كما في 31 مارس 2024 مبلغ 313.67 مليون ريال والتي تمثل 39% من رأس المال.

أوضح أن المطلوبات المتداولة للمجموعة قد تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 277.6 مليون ريال كما في 31 مارس 2024 (31 ديسمبر 2023: 215.2 مليون ريال).

وتجري المجموعة حاليًا مفاوضات مع أحد البنوك التجارية للحصول على تسهيلات إضافية لتمويل متطلبات رأس المال العامل، كما قدمت ملف إصدار حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال بمبلغ 200 مليون ريال، وتعتقد إدارة المجموعة أنها سوف تنجح في الحصول على تسهيلات إضافية في المستقبل القريب. وأيضًا، إذا لزم الأمر، ستقوم المجموعة ببيع أحد استثماراتها من العقارات الاستثمارية والاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لتغطية هذا الأمر.

وقال مراجع الحسابات: "تشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب الأمور الأخرى، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكاً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في مزاولة أعمالها وفقاً لمبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا في ما يتعلق بهذا الأمر".

وقالت الشركة إنه تزامناً مع إعلان القوائم المالية في 31 مارس لعام 2024م، قد بلغت الخسائر المتراكمة 313.67 ريال وتمثل نسبة 39% من رأس مال الشركة، ويعود سبب ذلك إلى عدم تحقيق مستشفى السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) الإيرادات التي تغطي النفقات التشغيلية للمستشفى والجدير بالذكر بأنه قد تم افتتاح المستشفى في شهر أكتوبر عام 2022م.

وبتاريخ 28 أغسطس لعام 2023 قد أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 200 مليون ريال، وكذلك بتاريخ 19 فبراير لعام 2024م وقد تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله للخدمات الصحية لبيع أسهم الشركة في شركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة)، هذا وسوف يتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، هذا وسوف يتم اتباع أي أنظمة أو تعليمات أخرى حال تطبيقها بخصوص تلك الشأن.