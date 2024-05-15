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سهم "سوني" اليابانية يرتفع إلى أعلى مستوى في 18 شهرا

بدعم من أرباح فاقت التوقعات وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بـ 1.6 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفع سهم شركة "سوني -Sony" اليابانية اليوم إلى أعلى مستوى في 18 شهرا وذلك بعد إعلان الشركة عن إعادة شراء أسهم، وتسجيل أرباح فاقت التوقعات في الربع المنتهي في مارس الماضي، إضافة إلى تقسيم لأسهم المجموعة.

وتراجعت أرباح" سوني" السنوية بـ 7% لتصل إلى 1.2 تريليون ين ما يعادل نحو 7.7 مليار دولار، وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس من عام 2025، توقعت الشركة تسجيل إيرادات بقيمة 12.3 تريليون ين ما يعادل نحو 79 مليار دولار.

وأعلنت "سوني" عن تقسيم للأسهم بنسبة 5 مقابل 1، وإنفاق 1.6 مليار دولار على إعادة شراء أسهم.

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