سهم "سوني" اليابانية يرتفع إلى أعلى مستوى في 18 شهرا

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفع سهم شركة "سوني -Sony" اليابانية اليوم إلى أعلى مستوى في 18 شهرا وذلك بعد إعلان الشركة عن إعادة شراء أسهم، وتسجيل أرباح فاقت التوقعات في الربع المنتهي في مارس الماضي، إضافة إلى تقسيم لأسهم المجموعة.
وتراجعت أرباح" سوني" السنوية بـ 7% لتصل إلى 1.2 تريليون ين ما يعادل نحو 7.7 مليار دولار، وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس من عام 2025، توقعت الشركة تسجيل إيرادات بقيمة 12.3 تريليون ين ما يعادل نحو 79 مليار دولار.
وأعلنت "سوني" عن تقسيم للأسهم بنسبة 5 مقابل 1، وإنفاق 1.6 مليار دولار على إعادة شراء أسهم.
-
مجلس إدارة "تسلا" يحشد المستثمرين الأفراد للتصويت على حزمة مكافآت "ماسك"أبطلت قاضية ديلاوير حزمة الرواتب البالغة 56 مليار دولار قبل 3 أشهر قصص اقتصادية
-
إضافة أسهم "مايكرواستراتيجي" لمؤشر MSCI العالمي نهاية مايوما يعزز تواجد العملات المشفرة في أسواق المال العالمية العملات المشفرة
-
رئيس الفيدرالي في "كانساس": أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لبعض الوقتاستبعد تراجع أسعار الفائدة إلى المستويات المتدنية جدا اقتصاد