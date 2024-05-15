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سوق السعودية

عمومية "جاز" توافق على توزيع 30% أرباحا نقدية عن عام 2023

بإجمالي 47.27 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جاز العربية للخدمات التي انعقدت بتاريخ 14مايو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المبلغ الموصى بتوزيعه 47.27 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 157.59 مليون سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع 0.3 ريال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في تاريخ الاستحقاق، موضحة أن توزيع الأرباح سيبدأ يوم الثلاثاء 28 مايو 2024.

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ووافقت الجمعية العامة للشركة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

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