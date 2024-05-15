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شركة الصناعات الكهربائية
شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

مجلس إدارة "الصناعات الكهربائية" يوافق على مشروع بـ192 مليون ريال

لتوسعة مصنع شركة محولات الطاقة السعودية

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مايو 2024م على مشروع توسعة مصنع شركة محولات الطاقة السعودية (شركة تابعة مملوكة للشركة بنسبة 100%) لتصنيع محولات ومفاعلات الجهد الفائق 380 ك. ف، كما يتضمن المشروع زيادة السعة (الطاقة) الإنتاجية الحالية لمحولات الجهد العالي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2024م، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 192 مليون ريال.

وسيتم تمويل المشروع من النقد المتوفر لدى الشركة والتسهيلات البنكية وبرامج التمويل الأخرى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2026م.

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وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير على النتائج المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2027م، على أن يبدأ الإنتاج التجريبي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2027 وتستمر مدة الإنتاج التجريبي نحو ستة أشهر، بينما تتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2027م.

وأوضحت أنه لم يتم التعاقد بعد مع جهة منفذة للمشروع، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى تخص المشروع في حينه

وقالت الشركة إن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تنويع منتجاتها وتحقيق الريادة والابتكار في مجال صناعة المنتجات الكهربائية، وحرصاً منها على توطين هذه الصناعة الهامة ذات التقنية العالية لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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