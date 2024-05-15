نمو أرباح "سيرا" الفصلية 7% إلى 61 مليون ريال

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ارتفع صافي أرباح مجموعة سيرا القابضة بنسبة 7% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 61 مليون ريال، بعد الزكاة، مقارنة بصافي ربح نحو 57 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "سيرا" بنسبة 47.4% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 116 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "سيرا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، جاء مدفوعا بتحسن الهوامش الإجمالية كنسبة من صافي القيمة الحالية للحجوزات بنسبة 1.6 نقطة مئوية إلى 13.4% في الربع الأول من عام 2024، مدعومة بتحسن مزيج المنتجات ومتوسط الهوامش داخل شركات السفر مع المحافظة على النفقات التشغيلية الإيجابية.

في الربع الأول من عام 2024، حققت "سيرا" نتائج قوية بزيادة في حجم الحجوزات والإيرادات انعكست إلى نتائج إيجابية لهذا الربع.

وبلغ صافي قيمة الحجوزات 3.433 مليار ريال، بزيادة قدرها 30% عن العام السابق.

ارتفعت الإيرادات إلى 1.078 مليار ريال، بزيادة 36% من 794 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في بورتمان والتوسع في "لومي".

بلغ صافي الربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة للربع الأول من العام الحالي 46 مليون ريال مقارنة بصافي ربح قدره 55 مليون ريال خلال الربع المماثل للعام السابق بانخفاض قدره 16%